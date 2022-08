"Les personnes à la peau et aux cheveux clairs, aux yeux clairs, qui ont des taches de rousseur et des grains de beauté, sont les plus vulnérables aux dommages cutanés et devraient toujours utiliser un indice 30 ou 50", explique Dr Justine Kluk, dermatologue consultante basée à Londres. Et Dr Mahto précise : "Les types de peau pigmentés - ceux qui brûlent rarement et bronzent facilement - généralement les peaux sud-asiatiques ou noires - sont relativement plus protégés que les types de peau clairs contre les rayons UV grâce à la mélanine. Par conséquent, le port d'un écran solaire avec un FPS 15-30 est probablement suffisant."