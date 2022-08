BIAB (également connu sous le nom de gel constructeur) a été développé par la marque The Gel Bottle . "C'est une méthode de traitement des ongles en gel conçue pour apporter plus de force et de structure à vos ongles naturels", explique Sadie Jordan , experte en ongles et créatrice de contenu, "cela les aide également à pousser sans trop se casser." Sadie ajoute que le BIAB est plus visqueux que le vernis en gel. "Cela vous permet de créer un apex (la partie la plus haute de l'amélioration d'un ongle, la plus visible depuis l'angle latéral) et c'est ça qui permet à votre ongle de durer plus longtemps."