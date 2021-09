7 tendances nail art incontournables pour l’automne 2021

Vous aussi vous n'avez pas vu les derniers mois passés ? Il y a une minute à peine, nous nous préparions à profiter de notre été comme jamais, et voilà que nos week-ends de beau temps sont soudainement comptés. Après un hiver long et confiné, on aurait bien aimé profiter un peu plus de la saison estivale.Heureusement, il y a quelques éléments sur lesquels nous pouvons compter pour atténuer nos peurs de la fin de l'été : des looks pour le temps frais , une nouvelle coupe et - le plus abordable de tous - les tendances automnales de nail art.Cette saison, il y a des options de nail art faciles pour tout le monde, avec des motifs allant de l'abstrait au graphique et du saturé au subtil. Une chose que vous verrez partout ? Des versions actualisées des grands classiques des années 90, comme les french manus revisitées et les motifs en damier . Vous avez envie de quelque chose de plus ludique ? Les ongles swirl sont là pour rester - il suffit de changer de palette.Mieux encore, ces modèles peuvent être réalisés par des professionnel·le·s tout en étant assez faciles à faire soi-même. Ainsi, si le variant Delta , qui se répand bien trop vite, nous ramène tou·tes·s dans nos salons cet automne, nous avons le choix.