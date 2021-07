6 vernis à ongles pour sublimer votre prochaine pédicure estivale

Découvrez les six teintes de vernis que les professionnel·le·s recommandent pour les pédicures estivales. Du corail classique au bleu bébé d'Essie, en passant par la nuance la plus flatteuse de jaune, trouvez les plus jolis flacons pour inspirer votre prochaine manucure-pédicure DIY - qui sera, nous l'espérons, suivie d'un week-end passé allongé·e sur votre serviette de plage préférée.