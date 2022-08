“Nail Slugging” : l’astuce beauté qui a transformé mes ongles cassants

"L'utilisation d'une huile pour cuticules et d'une crème pour les mains permet de créer une solution très hydratante qui sera absorbée par la peau et les ongles pour les hydrater et apaiser toute sécheresse", confirme Metta. "L'huile permet de retenir l'hydratation de la crème pour les mains, il est donc plus logique de mélanger les deux en appliquant d'abord la crème hydratante, puis une goutte d'huile et enfin en massant les deux ensemble." Vous pourriez même appliquer d'abord la crème hydratante sur toute la surface et terminer en superposant l'huile pour cuticules ou ongles, a ajouté Metta. "Je recommande toujours à mes clientes d'appliquer de l'huile sur leurs ongles deux fois par jour, et à toutes celles qui ont une peau et des cuticules vraiment déshydratées et sèches d'appliquer ce que j'appelle une "bombe hydratante" de crème et d'huile pour cuticules deux fois par semaine."