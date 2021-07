Comment utiliser la théorie des couleurs pour planifier votre prochaine manucure

Selon l'auteure et experte en couleurs Walaa , le vernis que nous mettons sur nos ongles peut avoir un réel impact sur notre humeur, notre énergie et nos relations, tant avec nous-mêmes qu'avec notre entourage. "Lorsque nous portons une certaine couleur sur notre corps, nous signalons à notre système nerveux et à notre inconscient qu'il s'agit de l'énergie que l'on souhaite capter", explique Walaa. "Pour cela, je pense à ce que je vais faire dans les semaines à venir, déterminer ce que je veux canaliser et quelles sont mes intentions, et utiliser cela pour orienter la couleur que je choisis".