Les astuces d’une podologue pour une pédicure maison impeccable

Dina mentionne que les vernis en gel ne sont pas adaptés si vos pieds sont souvent exposés à des conditions humides, par exemple dans des chaussettes transpirantes ou des bottes de travail. "Les infections fongiques de l'ongle s'installent facilement", dit-elle, "et si vous utilisez des gels pour masquer une infection fongique, vous risquez de l'aggraver." Les symptômes d'une infection fongique des ongles comprennent un changement de couleur de l'ongle, qui peut devenir blanc, jaune ou marron. Certaines personnes trouvent que leurs ongles sont plus épais et douloureux, ou remarquent une odeur prononcée. Mais ce n'est pas forcément grave. Selon Dina, les mycoses des ongles peuvent être traitées facilement par un podologue. Si vous gardez les gels pendant une semaine ou deux, puis les faites enlever, vous donnez à vos ongles d'orteil plus de chances de s'hydrater et de se régénérer.