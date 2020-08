Comment utiliser une pierre ponce pour des pieds plus doux que jamais

Bien sûr, cette année, si on n'a pas réellement envie de passer du temps dans les salons après des mois de confinement et de distanciation sociale, des pieds doux et sans callosités pourraient ressembler à une utopie. Mais selon Miguel Cunha, chirurgien podologue et fondateur de Gotham Footcare à New York, il existe une technique simple à utiliser chez soi : la pierre ponce.