Gel, Shellac ou acrylique : comment choisir sa prochaine manucure ?

Et enfin : l' acrylique . Probablement le plus durable du lot, l'acrylique offre également une extension de l'ongle, et peut être appliqué sur l'ensemble de l'ongle ou seulement aux extrémités pour créer une plus longue longueur. Le processus implique que votre technicien·ne mélange une formule à l'aide d'une poudre, qui est mélangée à des produits chimiques spécifiques pour former une sorte de texture gélatineuse, qui est ensuite étalée sur l'ongle. Selon Krisztina, la pose et le retrait de ces produits requièrent également l'intervention d'un·e spécialiste. "Il y a plusieurs raisons à cette complexité. Tout d'abord, leur application crée beaucoup de poudre et de poussière, et il y a des odeurs chimiques très fortes, il faut donc être dans une zone très bien ventilée pour le faire en toute sécurité, et certaines personnes peuvent même être allergiques à la poussière", a déclaré Krisztina, ajoutant qu'ils ne proposent pas d'acrylique chez DryBy pour cette raison. "Lorsque vous retirez les acryliques, vous devez les limer considérablement et, si vous ne le faites pas correctement, vous pouvez également limer une grande partie de l'ongle naturel", a-t-elle noté. Ceci étant dit, elle a expliqué que les acryliques, lorsqu'elles sont bien faites, ne devraient pas endommager l'ongle naturel et peuvent permettre à votre technicien·ne de créer une extension d'ongle vraiment longue et solide que vous ne pourriez peut-être pas réaliser autrement.