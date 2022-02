9 tendances nail-art qui vont exploser en 2022

Nous suivons l'essor du nail art depuis quelques années et les tendances ont beaucoup évolué. S'il est vrai qu'il n'y a pas de couleur ou de motif certifié "in" ou "out", car votre esthétique est personnelle et subjective, il existe quelques looks sympas qui devraient être très tendance cette année, selon des artistes, des créateurs et des professionnels du secteur. Pour trouver l'inspiration à apporter à votre prochain rendez-vous au salon, parcourez le guide des tendances 2022 en matière de nail art.