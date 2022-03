Nail-art : le vernis bleu est la tendance star du moment

Si et quand vous recherchez une upgrade simple à la French manucure, optez pour deux tons. Cet exemple reprend deux nuances de bleu différentes de Paintbox, Like Rain et Like Wonder. Mais en réalité, n'importe quelle nuance de bleu, claire ou foncée, vous donnera le même effet. Avec un pinceau à ongles à rayures, vous pouvez même tenter l'expérience à la maison.