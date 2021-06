Les 5 plus grandes tendances nail-art de l’été 2021

Depuis un an et demi, nous nous sommes retrouvé·es à nous vernir les ongles nous-mêmes. Avec les directives de distanciation sociale et les restrictions de voyage liées au COVID qui ont confiné la plupart d'entre nous à la maison, la manucure et la pédicure ont été réduites à un acte de selfcare. Mais cet été, grâce aux campagnes de vaccination en cours dans tout le pays, nous recommençons lentement à retrouver nos ami·es et notre famille pour célébrer mariages et anniversaires, ce qui rend le fait de s'offrir une manucure professionnelle encore plus enthousiasmant. Non seulement parce que ça faisait longtemps, mais aussi parce qu'on va pouvoir l'exhiber un peu.