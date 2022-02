Das sind die 9 größten Nageldesign-Trends dieses Jahr

In den letzten Jahren konnten wir miterleben, wie Nail Art zunehmend an Beliebtheit gewonnen hat. In der Zwischenzeit haben sich die Nagelkunst-Trends weiterentwickelt. Es gibt zwar keine Farbe oder kein Design, das als „in“ oder „out“ gilt, da es sich dabei um eine Geschmacksfrage handelt, aber es gibt ein paar coole Looks, die laut Künstler:innen, Kreativen und Profis in dieser Branche 2022 voll im Trend liegen werden. Wenn du dich für deinen nächsten Termin im Nagelstudio inspirieren lassen möchtest, findest du im Folgenden neun Nageldesigns, die in diesem Jahr groß im Kommen sind.