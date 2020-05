Falls dein Nagelstudio des Vertrauens aber bis auf Weiteres ausgebucht ist, musst du dich noch etwas gedulden. Oder aber du überbrückst die Wartezeit mit künstlichen Nägeln zum Aufkleben.Ich weiß, wenn du an Fake-Nägel aus der Drogerie denkst, dann kommen in dir nicht gerade Glücksgefühle auf. Aber ich kann dir garantieren, in den letzten Jahren hat sich in der Welt der DIY-Nails einiges getan. Press-on-Nägel sind so hochwertig wie noch nie und du kannst mittlerweile aus einer ganzen Reihe aus Designs und Formen auswählen. Außer der Tatsache, dass sie oft nur ein bis zwei Wochen halten, stehen sie den Acryl- oder Gelnägeln , die du dir im Salon machen lässt, eigentlich in Nichts nach. Und ein weiterer Vorteil der Aufklebevariante: Das Aufbringen dauert gerade einmal zehn Minuten. Reinige deine gefeilten Nägel mit Aceton und klebe sie auf – das war's.