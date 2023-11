Ernst gemeinte Frage: Soll eine Maniküre wehtun?

Normalerweise fühle ich mich im Nagelstudio total wohl. Diesmal läuft aber irgendetwas völlig schief: Während die UV-Nagellampe ihr violettes Licht auf meine frisch lackierten Nägel wirft, spüre ich plötzlich ein intensives Brennen in allen fünf Nägeln. Ich rede mir ein, dass das schon wieder vergeht – aber es fühlt sich an, als hätte ich meine Finger gerade in ein loderndes Feuer gehalten. Ich schnappe erschrocken nach Luft, ziehe meine Hand zurück und schaue die Nail Artist fragend an. Sie zuckt mit den Schultern, scheint das nicht so tragisch zu finden. Ich merke, dass mir ein bisschen schwindelig wird und zwinge mich während der restlichen Maniküre dazu, tief durch die Nase zu atmen, ganz nach dem Motto: „Wer schön sein will, muss leiden.“