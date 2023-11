Nagelöl ist Pflicht & 6 andere Tipps von einer Nagel-Dermatologin

Dr. Stern hat sich schon eine Nagelspitze, die mit einer Sandpapierfeile gekürzt wurde, unter dem Mikroskop angeschaut – und was sie da sah, war alles andere als glatt. „Es sah aus wie eine Bergkette“, meint sie und ergänzt, dass diese Art von Feile Rillen und Kanten im Nagel hinterlässt, die sich zum Beispiel in deinem Pullover verheddern können. Anstatt also zu einer regulären Nagelfeile zu greifen, empfiehlt Dr. Dana eine aus Glas – und die ist ohnehin viel edler, wenn du mich fragst. „Diese Art von Feile ist sanfter zum Nagel“, erklärt sie. Der Grund dafür, warum dennoch die wenigsten Nagelstudios Glasfeilen verwenden, ist der, dass sie ein bisschen länger brauchen, um den Nagel zu formen. Meiner Erfahrung nach ist eine Glasfeile aber nicht nur genauso effektiv wie die aus Sandpapier, um meinen Nagel schön rund zu feilen – sondern sie fühlt sich beim Feilen auch viel angenehmer an.