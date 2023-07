Warum finden wir unlackierte Fußnägel so abstoßend?

Auf TikTok ist es nicht ungewöhnlich, dass vor allem Männer unlackierte Zehennägel als eines ihrer größten „Igitts“ bezeichnen. „Wenn du deine Zehennägel nicht lackiert hast, bist du räudig“, verkündet ein Mann in einem TikTok-Video mit Zehntausenden von Aufrufen. In einem anderen Video mit über 60.000 Aufrufen deutet ein Mann an, dass unlackierte Zehennägel eine Red Flag für eine Beziehung seien. Er nennt das Video „Wenn sie ihre Fußnägel nicht lackiert“ und fügt den Hashtag #noneofthatshit hinzu. Aber nicht nur Männer sind so drauf. Auch Frauen zeigen in der App ihre Abneigung gegen unlackierte Zehennägel , und viele Kommentare unter den oben genannten Videos stammen von Frauen, die eine ähnliche Abneigung haben.