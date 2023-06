18 schöne Maniküre-Designs für kurze Nägel

Alle mal die Hand heben, wer sich auch schon mal im Nagelstudio für die eigenen superkurzen Nägel entschuldigt hat. Aber warum eigentlich? Lange Nägel bekommen oft die meiste Bewunderung – dabei sind kurze Nägel doch auf ihre eigene Art total schick, und eignen sich genauso für die schönsten Nail-Art-Trends der Saison. (Noch dazu nerven sie dich nicht, wenn du auf deiner Tastatur rumtippst, deine Kontaktlinsen entfernen oder eine Getränkedose öffnen willst.)Laut den Profis können sich auch kurze Nägel richtig glamourös anfühlen, wenn du sie sauber, glatt und in Form hältst. „Das Wichtigste, damit deine Nägel in jeder Länge toll aussehen, ist die gute Pflege “, meinen Megan Richardson und Gretchen Tiernan vom Salon Sand Spa in Los Angeles. „Kürze Nägel sehen am besten aus, wenn du deine Nagelhaut zurückschiebst und man die ‚Halbmonde‘ am Nagelansatz sehen kann.“Vielleicht hast du dank deines Lifestyles gar keine andere Option, als deine Nägel kurz zu tragen. Das heißt aber nicht, dass du künstlerisch eingeschränkt bist. Wie auch die Nail Artist Miss Pop betont: „Nail Art ist nicht exklusiv für lange Nägel geeignet. Wenn du an deinen Nägeln kaust, konzentriere dich bei der Nail Art nicht auf die Spitze, sondern auf den Nagelansatz.“ Du kannst sogar optisch mehr Länge dazuschummeln, indem du deine Nägel so bemalst, dass dein Nagelbett länger aussieht.Von maximalistischen Designs bis hin zu einfacher Nail Art für kurze Nägel – dir sind selbst auf dieser kleinen Leinwand in Sachen Kunst keine Grenzen gesetzt. Ob du ohnehin auf den eleganten, natürlichen Look stehst oder deinen Nägeln einfach nur eine kleine Pause zwischen Gel-Extensions bieten willst: Wir haben die schönsten Maniküre-Inspirationen für kurze Nägel gesammelt, die auch du zu Hause hinbekommst (oder einfach dem Nagelstudio deines Vertrauens zeigen kannst).