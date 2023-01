TikToks Nagel-Peeling hat meine brüchigen, schwachen Nägel gerettet

Erinner dich zurück an den letzten Sommer, als alle ihre Liebe zur The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution (14,73 € via Douglas) (wieder-)entdeckten. TikToker:innen benutzten den peelenden Toner an ihren Füßen, um damit trockene, rissige Hornhaut zu entfernen ; andere schworen darauf als Behandlung für eine schuppige Kopfhaut . Ich habe beide Hacks ausprobiert und wurde jedes Mal angenehm überrascht. Insbesondere während der Sandalen-Saison fühlten sich meine Füße viel weicher an, und die Schuppen in meinen Haaren waren quasi über Nacht weg. Aber konnte der peelenden Säure-Toner auch meine in Mitleidenschaft gezogene Nagelhaut und brüchigen Nägel pflegen? Ich musste es einfach ausprobieren.