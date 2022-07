Wie ein Monat ohne Alkohol meine Haut, Haare & Nägel veränderte

Obwohl meine Haut also von meinem Experiment zu profitieren schien, stellte ich nach vier Wochen Alkoholverzicht kaum eine Veränderung meiner Haare fest. Die sind so fein und fettig wie eh und je, obwohl sie sich generell glatter anfühlen. Ich bat den Promi-Haar- und Beauty-Experten David Lopez um seine Meinung. „Meiner Erfahrung nach gibt es keinen Zusammenhang zwischen feinem, fettigem Haar und Alkohol“, erzählt er mir. „Wenn du lange Haare hast, wird sich der Zustand der Spitzen nicht durch den Verzicht ändern“ – schlechte Nachrichten für Spliss also! „Nachwachsendes Haar wäre womöglich stärker und gesünder. Das würde sich aber nur am Ansatz abzeichnen.“ Wer könnte also einen Unterschied feststellen? „Vielleicht jemand mit starkem Alkoholkonsum oder jemand, der:die über lange Zeit hinweg alkoholsüchtig war .“ Meine Hoffnungen, nach vier Wochen eine traumhafte, voluminöse Mähne zu haben, waren also direkt zerschlagen.