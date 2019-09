Hochauflösende Kameras und Vergrößerungsspiegel: Im Jahre 2018 sind wir tagtäglich umgeben von Bildern unserer Gesichter, ob wir wollen oder nicht. Dass so viele Close-ups von uns entstehen, setzt viele unter großen Druck. Denn im unbarmherzigen Scheinwerferlicht sieht man jede noch so kleine Unebenheit, jede Rötung und jedes Pickelchen. Auch sichtbar große Poren kommen hier besonders zum Vorschein und lassen viele verzweifeln. Die gute Nachricht vorweg: Im normalen Tageslicht und im alltäglichen Kontakt mit anderen sind große Poren lange nicht so auffällig, wie sie im beleuchteten Vergrößerungsspiegel scheinen. Nur leider ist das menschliche Gehirn sehr gut darin, einem die eigenen Unsicherheiten unter die Nase zu reiben, und so konzentriert man sich eher auf seine vermeintlichen optischen Schwächen als auf die Stärken. Dabei ist es doch so: Andere Leute sehen in der Regel andere Sachen als deine Poren, wenn sie in dein Gesicht blicken.