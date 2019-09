„Paula's Choice“-Gründerin Paula Begoun verrät, wie du die passende Hautpflege findest

Ab der Geburt! Wenn die Haut eines Babys mit Sonne in Berührung kommt, sollte Sonnenschutz verwendet werden. Am besten sind dafür Produkte geeignet, die Mineralstoffe, wie Zinkoxid oder Titaniumdioxid enthalten. So kommt es seltener zu Irritationen kommen. Die Gefahr ist nämlich nicht nur die frühzeitige Hautalterung, sondern auch Hautkrebs. Neben täglichem Sonnenschutz sollte die Pflege auf die Bedürfnisse der eigenen Haut abgestimmt sein. Wenn du trockene Haut, Akne oder große Poren hast, spielt das Alter keine Rolle. Wenn man in einer urbanen Umgebung lebt, sollte die Haut außerdem vor Umwelteinflüssen geschützt werden. Wenn du dich diesen Problemen früh annimmst, kann eine extreme Verschlechterung vermieden werden. Erste Zeichen der Hautalterung kann man schon mit zwanzig Jahren sehen. Deswegen sollte man so früh wie möglich mit der richtigen Pflege mit Lichtschutzfaktor anfangen.