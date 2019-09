Ich richte also alle Fragen, die mir seit Monaten unter den Nägeln brennen, endlich mal an eine Expertin. So viel sei vorab gesagt: Sorgen brauchen wir uns in 90 Prozent der Fälle sicher nicht zu machen, allerdings gibt es bei akuten Haarverlustporblemen auch wenig, was getan werden kann. Wie so oft im Leben heißt es also auch hier: Durchhalten, Abwarten und Tee trinken.