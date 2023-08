Diese Öle helfen wirklich, damit deine Haare schneller wachsen

Tatsächlich kann es aber sein, dass das regelmäßige Einmassieren von Öl in die Kopfhaut der Katalysator ist, der neue Haarzellen anregt. Gaboardi lobt vor allem Kopfhautmassagegeräte . „Du kannst Rosmarinöl verwenden, das du fünf Minuten lang in deine Kopfhaut einmassierst und mindestens 15 Minuten einwirken lässt“, sagt sie. Gaboardi schätzt Rosmarinöl auch wegen seiner antibakteriellen Wirkung auf Kopfhaut und Haar. Außerdem kann es trockenes Haar sehr gut nähren. Deshalb haben Marken wie Aveda (12,00 € via Aveda) und Mielle (14,50 € via My Hair World) es in ihre Shampoos integriert. In Bezug auf das klinische Haarwachstum gibt es jedoch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse.