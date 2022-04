Jeder Tag ist ein Bad Hair Day: Mein Leben mit Haarausfall

Es gibt kein Wundermittel gegen dünner werdendes Haar. Kein Nahrungsergänzungsmittel der Welt könnte mein Problem beheben. Ich habe die empfindliche Haut auf meinem Kopf schon mit diversen Ölen, Cremes und Mousses eingerieben, immer in der Hoffnung, meinen Haaren damit zu neuem Leben zu verhelfen. Ganz egal, was du mir vorschlagen könntest: Ich habe es ausprobiert – ohne Erfolg. Meine ganz private Hölle, in der ich meinem alten Aussehen hinterhertrauere, stürzt mich wieder und wieder in eine endlose Unsicherheit. Und trotzdem muss ich mich der Welt tagein, tagaus aufs Neue stellen – selbst an meinen schlimmsten Bad Hair Days.