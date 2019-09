So findest du die passende Mütze zu deiner Frisur

Die Zeiten, in denen wir unsere Haare am Morgen an der frischen Luft trocknen konnten, sind endgültig vorbei. Bei Temperaturen unter 15 Grad droht akuter Hirnfrost und deswegen haben Mützen jetzt wieder Hochsaison. Berets, Beanies oder Kappen komplettieren in den nächsten Monaten unser Outfit – idealerweise passt die Frisur natürlich auch dazu.