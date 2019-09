15 herbstliche Trendteile von Zara, die unter 70 Euro kosten

September ist der Modemonat überhaupt. Während Designer ihre neusten Entwürfe in den Modemetropolen zeigen, sitzen wir zu Hause, schauen die Shows bei YouTube und überlegen, wie viel Geld man für wenigstens ein Lieblingsteil sparen müsste. Am Ende sind wir über das Ergebnis meist mehr bedrückt als beglückt. Denn die Sparmaßnahme würde für die letzten Tage im Monat wieder Nudeln mit Pesto bedeuten. Dreimal am Tag.