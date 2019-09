Es ist wohl nicht mal so waghalsig zu behaupten, dass fast jeder in Deutschland Zara kennt und die meisten dort sicherlich schon einmal einen Fuß hineingesetzt haben. Als Mekka für Fast-Fashion ist es für die meisten Trend-Liebhaber fast wie der heilige Tempel, der regelmäßig besucht werden muss. Was die wenigsten wissen: Hinter Zara steckt der Riesenkonzern Inditex, der nicht nur super viele andere Brands vertreibt, sondern auf direktem Wege zur Fast-Fashion-Weltherrschaft ist. Die Textilwirtschaft hat jetzt mal einige interessante Fakten zu der Gruppe herausgefunden – hier sind die 10 besten Infos, die man noch nicht über die Zara-Mutter Inditex wusste!