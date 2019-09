Keine Lust mehr auf Zara? Diese 5 Läden sind genauso angesagt

Alle lieben Zara, aber irgendwann hat man sogar das riesige Sortiment der spanischen Inditex-Tochter komplett gesehen. Und auch wenn jede Woche diverse, neue Teile dazu kommen, wird das Shopping in einer der vielen Filialen oder im Onlineshops spätestens dann nervig, wenn die Schulfreundin, Kommilitonin oder Kollegin schon wieder mit dem gleichen Teil wie du Mittagspause macht. Also muss Abwechslung her!