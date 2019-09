Fünf Kategorien zu Regelwerk und Verpflichtungen, Führung, Nachvollziehbarkeit, Wissen und Umgang mit Problemen sind die Basis des Reports. 100 Marken gaben dafür in Fragebögen selbst Auskunft, Fashion Revolution recherchierte zusätzlich. Dabei konnten die Marken bis zu 250 Punkte erreichen. Der Durchschnitt lag allerdings gerade mal bei 49, also 19,6 Prozent. Am besten haben H&M und Banana Republic abgeschnitten; am schlechtesten Chanel, Dior und Forever 21. Zara, denen ja besonders oft der böse Fast Fashion-Peter zugeschoben wird, lag dazwischen und hat 36 Prozent erreicht.