Fashion-Tipps für alle Veganer: So lässt sich der French Look tierfreundlich nachstylen

Ich habe für mich persönlich beschlossen, dass ich nur Vintage-Leder aus den 1960s, 1970s und 1980s kaufe, wenn ich mich wirklich total in ein Teil verschossen habe. Alles, was danach entstanden ist, kommt für mich nicht infrage und fühlt sich auch nicht nach vintage an. Für manche Mensche ist ein Schuh zwar schon nach zwei Saisons vintage, doch ich sehe das anders. Nur so kann man in Zukunft den Umgang mit Tieren in der Modebranche ändern.