Warum mich die neuen Looks aus Paris dazu motivieren, mehr Vintage zu kaufen

Es ist Modemonat und in Paris werden gerade die Kollektionen für den Herbst 2017 vorgestellt. Vor einer gefühlten Ewigkeit hat das mal bedeutet, dass die Looks, die man jetzt auf dem Laufsteg begutachten kann, ungefähr sechs Monate später so ähnlich in den Stores hängen und die Trends der Luxusbrands die Kollektionen der High Street-Ketten beeinflussen. Doch die Modebranche hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Erst Blogs, dann Instagram haben die Demokratisierung der Branche voran getrieben. Bei vielen Marken bestimmt heute der Kunde, was demnächst in den Läden hängen wird. "See Now, Buy Now” heißt das Zauberwort für Brands wie Tommy Hilfiger , Burberry Prorsum oder Alberta Feretti.