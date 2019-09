Dieser Ansatz schließt an ihren facettenreichen Werdegang an: Sie wurde in Vietnam geboren, ist dann in Schweden aufgewachsen und lebt und arbeitet heute in Berlin. „Da ich mit sieben Jahren von Vietnam nach Schweden gezogen bin, sind meine Erfahrungen immer durch die Frage, wie ich am besten in eine Gesellschaft passe oder zwischen verschiedenen Kulturen lebe, geprägt gewesen. Natürlich nimmt man Dinge aus einem kulturellen Kontext und überträgt sie auf etwas anderes. Es geht darum, diese Kontraste, die es in verschiedenen Kulturen sowie in einem selbst gibt, zusammenzubringen.“