Von diesem Accessoire-Label bekommen Bella & Rihanna nicht genug

In den letzten Monaten sahen wir Bella Hadid oft mit einem Accessoire, das Carrie Bradshaw geliebt hätte: eine Tasche im Stil der 90er. Bei dem Event The Variety’s Women of Power in New York präsentierte sie sich zum Beispiel in einem hautengenen Leder-Outfit in Schokobraun, bei dem die Julia Roberts der 90er Augen gemacht hätte. Dazu stylte sie eine getönte Micro-Sonnenbrille und eine rechteckige Handtasche mit extrakurzem Trageriemen und Leo-Print. Ein ähnliches Modell trug sie auch beim Paris Fashion Week Dinner im September 2018 – damals allerdings aus orangefarbenem Krokoleder.