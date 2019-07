In den letzten Jahren hat sich Dänemark einen Platz an der Spitze der Modewelt erkämpft. Supercoole Labels mit minimalistischen Designs wie Ganni , Stine Goya und Baum und Pferdgarten, sowie Influencer wie Hanna Stefansson und Pernille Teisbaek haben dazu beigetragen, dass der cleane Look mittlerweile überall bekannt ist. Doch Dänemark ist nicht das einzige skandinavische Land, das es modetechnisch drauf hat. Langsam, aber sicher zeigen auch die Norweger*innen, wie talentiert, kreativ und experimentell sie sind.