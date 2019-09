Ganz gleich, ob du häufig oder selten, teuer oder günstig, off- oder online shoppst: Im besten Fall beschäftigst du dich vor dem Kauf damit, wo und vor allem wie die Klamotten gefertigt wurden. Schließlich willst du kein Unternehmen unterstützen, bei dem Kinderarbeit an der Tagesordnung ist oder bei dem die Mitarbeiter*innen giftigen Substanzen ausgesetzt werden. Allerdings ist es nicht immer so leicht, herauszufinden, unter welchen Bedingungen bestimmte Marken ihre Kleidungsstücke produzieren lassen…