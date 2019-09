Und so läuft der Designprozess in Zusammenarbeit mit dem Lesage-Atelier ab: Guyon bespricht seine Ideen mit der Lesage-Leiterin Murielle Lemoine, woraufhin ein Musterstück gefertigt wird. Das geschieht in drei Schritten. Le piquage: Mithilfe einer Art Tattootechnik wird ein Design auf ein dünnes, wachsartiges Papier gebracht. Le poinçage: Durch das Aufrauen der Oberfläche werden die Punkte sichtbar. Und last, but not least: Die Bestickung der matières – inklusive einer Legende, die beschreibt, welches Material an welcher Stelle eingesetzt wird. Die so entstandene Probe wird dann von Guyon inspiziert und wenn nichts mehr abgeändert werden muss, beginnt die Produktion. Mithilfe der Vorlage kann ein Design so oft gefertigt werden, wie es nötig ist. Das finale Resultat wird anschließend zur 21 Place Vendôme geschickt und auf den Probestoff oder den 3D-Entwurf einer Skizze gebracht.