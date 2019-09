Das Beste an den schlichten Einteilern ist, dass du innerhalb von Sekunden stylisch angezogen bist. Wenn du willst, kannst du (an kalten Tagen) einen Rollkragenpulli darunterziehen – very sophisticated – musst du aber nicht. Einen Akzent setzen kannst du auch mit einem coolen Gürtel oder einer Bauchtasche . Und was das Thema Schuhe angeht, bist du flexibel: Je nach Wetterlage und Anlass kombinierst du den winterlichen Overall mit Boots, Sneakern, Sandalen oder Heels und kreierst so immer wieder einen neuen Look.