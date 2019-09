Mehr als nur ein Festival-Trend: 4 Ideen, wie du deine Bauchtasche im Alltag stylen kannst

Wenn einem die Bauchtasche mal außerhalb ihres natürlichen Habitats begegnet (also weit weg von Poloshirt und Cargoshorts) kann sie sogar ziemlich cool aussehen! Und weil ich bei meinen Alltagsoutfits gern mit kleinen Twists arbeite, kommt mir dieser praktische Trend gerade wie gerufen. Wenn ich eine Gürteltasche quer über einem Top trage, dass sonst eher langweilig gewirkt hätte, kann ich super easy einen Überraschungsmoment in den Look bringen – und ganz nebenbei meine Kopfhörer und Einkäufe in der einen und Handy und Kaffee in der anderen Hand tragen. Sieh die Tasche einfach als verbindendes Element, das dein Outfit komplettiert. Auf der anderen Seite ist es immer noch eine Bauchtasche, also nimm sie bloß nicht zu ernst.