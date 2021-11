Aufgewachsen in Romford, einer Vorstadt an der Grenze von London und Essex, fühlte sich Juice in der Schule wie eine Außenseiterin. Selbst bezeichnet sich Juice als "Teenage Emo", wandte sich zunächst eher dem alternativen Stil zu und merkte schnell, wie gut sie sich und ihre Persönlichkeit durch ihre Kleidung ausdrücken konnte. Sie begann, viel mit Klamotten zu experimentieren. An der Uni fand sie zu ihrem Stil, wie er auch heute ist. Als "Function over fashion" beschreibt sie ihn. Inzwischen lebt Juice im Osten Londons und lässt sich von ihrer Umgebung und den Menschen um sie herum inspirieren. Ihren Look entwickelt sie zwar stetig weiter, doch ihr wichtigstes Mode-Prinzip bleibt: Wohlfühlen. Das geht am besten in allem, was irgendwie oversized und sportlich (und nicht zu vergessen: mega süß) ist.