Le guide de Juice Gee pour porter des baskets avec style

En grandissant à Romford, une ville de banlieue à la frontière de Londres et de l'Essex, Juice se sentait comme une intrus à l'école. S'orientant vers une mode plus alternative, Juice, qui se souvient être une "émo adolescente", s'exprimait à travers ses vêtements et expérimentait sa façon de s'habiller. Ce n'est que lorsqu'elle était à l'université qu'elle a trouvé son look, qu'elle décrit aujourd'hui comme "fonctionnel avant tout". Aujourd'hui, Juice vit dans l'est de Londres. Son environnement et les gens qui l'entourent continuent d'inspirer et de faire évoluer son style, mais se sentir à l'aise reste son principe de base en matière de mode. Pensez oversized et sportif (sans oublier stylé).