Ça y est, la coupe du monde féminine est lancée on est motivé comme jamais à l’idée de voir les femmes de 24 pays s’affronter sur le terrain pour remporter la coupe. L’équipe des Bleues et sa capitaine Amandine Henry, ont toutes leurs chances de (re)faire de nous des Champions du monde. Et tout comme on a suivi les exploits des Bleus durant la dernière coupe du monde, on a hâte de soutenir notre équipe féminine.