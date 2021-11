20 looks cosy pour affronter le mois de novembre

Vous êtes-vous déjà retrouvé·e devant un dressing plein à craquer à vous dire : je n'ai rien à me mettre ? Nous aussi. Mais peut-être que le problème n'est pas vraiment le manque de choix. Vous avez simplement besoin d'une bonne dose d'inspiration pour vous aider à voir votre garde-robe d'un nouvel œil. C'est là qu'on intervient. Chaque mois, on vous aide à faire le plein d'idées pour alimenter votre style jusqu'au mois suivant.



Le temps est venu d'abandonner la décoration à thème d'Halloween et de célébrer l’arrivée du froid avec des essentiels confortables. Pensez aux couvertures en laine, aux chaussons douillets et au chocolat chaud. C'est aussi la saison pour troquer les sandales à lanières et les micro-mini contre des pulls et des bottes à hauteur de genou très tendance. On pourrait croire que les températures plus fraîches enlèvent tout le plaisir de s'habiller en automne, mais il existe des recettes infaillibles pour garder votre style sous contrôle.



Il suffit d'ouvrir Instagram pour trouver certaines d'idées de look de la saison, notamment des robes en cuir, des mocassins à grosses semelles et des vestes colorées pour égayer même les jours les plus sombres (oui, l'heure d'été, c'est déjà fini).



Pour vous faciliter la tâche, nous avons rassemblé 20 looks cosy et adaptées à l'automne qui vous permettront de traverser le mois de novembre avec style.