5 astuces à réaliser avec un élastique à cheveux

Un élastique peut être aussi utile qu’une pince à cheveux, une aiguille ou un fil à coudre. En gros, votre chouchou a des talents cachés de tailleur, et vous ne vous en doutiez pas. Ça tombe bien, la dernière fois que vous êtes allé·e chez le tailleur, c’était pour le mariage de votre cousine il y a 5 ans. Si vous avez donc l’art pour vous acheter des fringues pas (vraiment) à votre taille et casser vos fermetures éclairs, ou avez simplement un faible pour les t-shirts oversized et les tops sans manches, restez avec nous.