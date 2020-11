Mode : le guide shopping pour les petit·e·s

Pour celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas eu la chance de grandir, la lutte pour atteindre les hautes étagères, voir par-dessus la foule et embrasser un·e grand·e partenaire est réelle. Mais l'aspect le plus dur lorsque l'on est petit·e est peut-être l'incapacité à trouver des vêtements qui nous vont bien. Nous pouvons faire comme si nous étions ok pour porter ce fardeau mais, au fond, nous, les petits adultes, sommes complètement fatigué·es de devoir nous contenter de faire du shopping dans le rayon enfants.