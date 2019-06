La footballeuse, qui du haut de ses 23 ans détient un palmarès exceptionnel, avait débuté sa carrière professionnelle avec des clubs norvégiens alors qu’elle était adolescente, avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais, en première division. On lui a décerné le titre de Ballon d’Or féminin en 2018, elle a reçu le prix de la meilleure joueuse européenne pour la saison 2015-2016 et a été élue meilleure joueuse par la BBC en 2017 et en 2019 . Et pourtant, sa consécration ne s'est pas faite sans sexisme. Lors de la cérémonie du prestigieux Ballon d’Or en 2018, le présentateur lui a demandé si elle pouvait twerker sur scène