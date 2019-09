Kannst du dich daran erinnern, als du das letzte Mal wirklich nichts zum Anziehen hattest und das Haus am liebsten in Unterwäsche verlassen hättest? So weit muss es allerdings gar nicht erst kommen, denn aus fünf Teilen kann man mit ein paar Accessoires schon x Outfits zaubern. Die passende Formel kannst du dir selbst zusammenstellen. Trotzdem stehen wir gerade zur neuen Saison manchmal planlos vorm Spiegel. Dabei sind unsere Kleiderschränke so gut gefüllt, dass auf einem Bügel gern mal fünf Blusen hängen und die Jeansschublade sich kaum schließen lässt. Und doch fühlt es sich oft ganz anders an, besonders wenn es im Oktober plötzlich überraschend kälter wird. Dabei gibt es Outfit-Ideen für den Herbst umsonst und überall. Sei es auf der Straße, in der Uni oder auf Instagram.