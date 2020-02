Einfache Tipps für einen nachhaltigen Kleiderschrank

Schnell, schneller, Fast Fashion - In der Modebranche geht es mittlerweile zu wie auf der Autobahn ohne Tempolimit. Ein Hype jagt den nächsten. Kaum ist ein Trend über die Laufstege geheizt, wird er von links schon wieder von einem anderen überholt. Wer da mithalten will, riskiert nicht nur den Totalschaden auf dem eigenen Girokonto. Auch für unsere Umwelt kommt es so bald zum Frontalcrash. Unter dem Druck immer schneller Neues auf den Markt bringen zu müssen, wird immer billiger und in minderwertiger Qualität produziert. Das wiederum fördert die Wegwerfmentalität der Konsument*innen. Zudem werden bei der Herstellung der Kleidung häufig auch giftige Chemikalien verwendet. Nicht zuletzt müssen die in den Billiglohnländern produzierten Kollektionen meist er über lange Transportwege zu uns gebracht werden. Das setzt am Ende eben auch der Umwelt mächtig zu.