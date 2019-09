Heute feiern wir in Deutschland zum 42. Mal den Weltumwelttag. Der Aktionsstag wurde bereits im Jahr 1972 im Rahmen der ersten Weltumweltkonferenz in Stockholm vom Umweltpogramm der Vereinten Nationen ausgerufen. Deutschland ist also vier Jahre später erst auf den Trichter gekommen, aber wie heißt es so schön? Besser spät, als nie.