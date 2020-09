15 Strickkleider für den Spätsommer & Herbst

Beim Wort “Strickkleid“ denkst du vielleicht automatisch an dieses eine schwere, langärmelige Rollkragenkleid, das in der hintersten Ecke deines Kleiderschrankes hängt oder in der Kiste unterm Bett liegt. Doch bis es so kalt ist, dass der straßentaugliche Kuscheldeckenersatz wieder zum Einsatz kommt, dauert es zum Glück noch ein Weilchen. Und bis dahin werfen wir uns einfach in die etwas knapper geschnittene, luftigere Variante des Winterklassikers!